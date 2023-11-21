Воздушная тревога охватила новые области - перечень "красных" регионов
Воздушная тревога в Украине сейчас, 21 ноября, продолжает набирать обороты. Да, опасность охватывает все новые области, в частности, Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую и другие. Угроза ударных беспилотников продолжается.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Обновлено 23:06. Военные пишут об угрозе вражеских беспилотников Николаевской и Херсонской областей.
Таким образом, воздушная тревога в Украине продолжается, а именно:
- Черниговская,
- Сумская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Херсонская,
- Николаевская.
Обновлено 23:10. Паблик "Николаевский Ванек" сообщает о трех группах БПЛА, которые шарят в воздушном пространстве Украины. Первая группа летит через Киевскую область, вторая – в сторону Кировоградской, третья – Николаевской.
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