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Воздушная тревога охватила новые области - перечень "красных" регионов

21 ноября 2023 23:04
обновлено: 23:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога охватила новые области - перечень "красных" регионов
Беспилотник в воздухе. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 21 ноября, продолжает набирать обороты. Да, опасность охватывает все новые области, в частности, Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую и другие. Угроза ударных беспилотников продолжается.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Обновлено 23:06. Военные пишут об угрозе вражеских беспилотников Николаевской и Херсонской областей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога в Украине продолжается, а именно:

  • Черниговская,
  • Сумская,
  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Запорожская,
  • Херсонская,
  • Николаевская.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 21 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:10. Паблик "Николаевский Ванек" сообщает о трех группах БПЛА, которые шарят в воздушном пространстве Украины. Первая группа летит через Киевскую область, вторая – в сторону Кировоградской, третья – Николаевской.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Новость дополняется...

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