Воздушная тревога охватила новые области - перечень "красных" регионов

Беспилотник в воздухе. Фото: Reuters

Воздушная тревога в Украине сейчас, 21 ноября, продолжает набирать обороты. Да, опасность охватывает все новые области, в частности, Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую и другие. Угроза ударных беспилотников продолжается.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Обновлено 23:06. Военные пишут об угрозе вражеских беспилотников Николаевской и Херсонской областей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога в Украине продолжается, а именно:

Черниговская,

Сумская,

Полтавская,

Харьковская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Херсонская,

Николаевская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:10. Паблик "Николаевский Ванек" сообщает о трех группах БПЛА, которые шарят в воздушном пространстве Украины. Первая группа летит через Киевскую область, вторая – в сторону Кировоградской, третья – Николаевской.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

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