Які області може атакувати ворог

Повітряна тривога охопила Україну — які регіони під небезпекою
5 січня 2024 04:27
Ворожа ракета атакує Україну. Фото: Depositphotos
Повітряна тривога, 4 січня, триває у Миколаївських, Херсонській та Дніпропетровській областях. Декілька груп ударних БпЛА на Херсонщині та рухаються на північ.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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Нагадаємо, сьогодні вдень, 4 січня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Їх чули мешканці Севастополя та Євпаторії.
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