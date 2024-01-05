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Повітряна тривога охопила Україну — які регіони під небезпекою

5 січня 2024 04:27
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Які області може атакувати ворог
Ворожа ракета атакує Україну. Фото: Depositphotos
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Повітряна тривога, 4 січня, триває у Миколаївських, Херсонській та Дніпропетровській областях. Декілька груп ударних БпЛА на Херсонщині та рухаються на північ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Нагадаємо, сьогодні вдень, 4 січня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Їх чули мешканці Севастополя та Євпаторії.

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