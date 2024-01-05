Які області може атакувати ворог

Ворожа ракета атакує Україну. Фото: Depositphotos

Повітряна тривога, 4 січня, триває у Миколаївських, Херсонській та Дніпропетровській областях. Декілька груп ударних БпЛА на Херсонщині та рухаються на північ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Нагадаємо, сьогодні вдень, 4 січня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Їх чули мешканці Севастополя та Євпаторії.