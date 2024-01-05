Какие области может атаковать враг

Вражеская ракета атакует Украину. Фото: Depositphotos

Воздушная тревога, 4 января, продолжается в Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях. Несколько групп ударных БпЛА в Херсонской области и движутся на север.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога 4 января

03:49. Угроза ракетного удара Херсонской области.

Украина находится под угрозой атаки беспилотников. Фото: скриншот

04:07 . В Украине идет угроза использования беспилотников врагом.

Вражеские беспилотники двигаются по Украине. Фото: скриншот

Напомним, сегодня днем, 4 января, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Их слышали жители Севастополя и Евпатории.