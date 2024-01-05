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Воздушная тревога охватила Украину – какие регионы под опасностью

5 января 2024 04:27
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Какие области может атаковать враг
Вражеская ракета атакует Украину. Фото: Depositphotos
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Воздушная тревога, 4 января, продолжается в Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях. Несколько групп ударных БпЛА в Херсонской области и движутся на север.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Напомним, сегодня днем, 4 января, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Их слышали жители Севастополя и Евпатории.

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