Какие области может атаковать враг

Воздушная тревога охватила Украину – какие регионы под опасностью
5 января 2024 04:27
Вражеская ракета атакует Украину. Фото: Depositphotos
Воздушная тревога, 4 января, продолжается в Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях. Несколько групп ударных БпЛА в Херсонской области и движутся на север.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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Напомним, сегодня днем, 4 января, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Их слышали жители Севастополя и Евпатории.
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