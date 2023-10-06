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Повітряна тривога охопила Україну: куди летять "шахеди"

6 жовтня 2023 01:56
оновлено: 02:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога охопила Україну: куди летять "шахеди"
Безпілотник під час польоту. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога, яка розпочалась ще вчора продовжується вночі, 6 жовтня. Безпілотники РФ досі в повітряному просторі України, до того ж постійно змінюють напрямок свого руху.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Оновлено 01:57. За даними захисників, БпЛА рухаються в напрямку Черкаської, Вінницької, Полтавської, Хмельницької та Чернівецької областей.

Також зафіксували ще кілька груп нових цілей із Чорного моря. Курс БпЛА може змінюватись.

Повітряна тривога зараз 6 жовтня
Джерело: t.me/kpszsu
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні 6 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:02. Своєю чергою моніторинговий паблік "Николаевкий Ванек" повідомляє про курс руху безпілотників.

Напрямок руху БпЛА
Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 02:13. "Жителі Ізмаїльського району, спустіться, будь ласка, в укриття, якщо ви ще не там. Будьте там до відбою повітряної тривоги!" — закликає очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

В Одеській ОВА закликають бути в безпеці
Джерело: t.me/odeskaODA

Оновлено 02:26. Повітряні сили повідомляють про рух БпЛА в напрямку Білгород-Дністровського району. Кіпер закликає місцевих жителів не виходити з укриттів.

БпЛА в напрямку Білгород-Дністровського району
Джерело: t.me/vanek_nikolaev
БпЛА в напрямку Білгород-Дністровського району
Джерело: t.me/odeskaODA

Оновлено 02:36. За даними "Ванька" загроза щодо БпЛА є в Одеській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Загроза удару БпЛА
Джерело: t.me/vanek_nikolaev

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