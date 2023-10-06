Повітряна тривога охопила Україну: куди летять "шахеди"

Безпілотник під час польоту. Фото: google.com

Повітряна тривога, яка розпочалась ще вчора продовжується вночі, 6 жовтня. Безпілотники РФ досі в повітряному просторі України, до того ж постійно змінюють напрямок свого руху.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Також зафіксували ще кілька груп нових цілей із Чорного моря. Курс БпЛА може змінюватись.

Джерело: t.me/kpszsu

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:02. Своєю чергою моніторинговий паблік "Николаевкий Ванек" повідомляє про курс руху безпілотників.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 02:13. "Жителі Ізмаїльського району, спустіться, будь ласка, в укриття, якщо ви ще не там. Будьте там до відбою повітряної тривоги!" — закликає очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Джерело: t.me/odeskaODA

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Джерело: t.me/odeskaODA

Оновлено 02:36. За даними "Ванька" загроза щодо БпЛА є в Одеській, Хмельницькій та Черкаській областях.

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