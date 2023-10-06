Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Воздушная тревога охватила Украину: куда летят "шахеды" arrow

Воздушная тревога охватила Украину: куда летят "шахеды"

6 октября 2023 01:56
обновлено: 02:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога охватила Украину: куда летят "шахеды"
Беспилотник во время полета. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога, которая началась еще вчера, продолжается ночью, 6 октября. Беспилотники РФ до сих пор в воздушном пространстве Украины, при этом постоянно меняют направление своего движения.

Об этом сообщают воздушные силы.

Читайте также:

Обновлено 01:57. По данным защитников, БПЛА двигаются в направлении Черкасской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

Также было зафиксировано еще несколько групп новых целей из Черного моря. Курс БпЛА может изменяться.

Воздушная тревога сейчас 6 октября
Источник: t.me/kpszsu
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня 6 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:02. В свою очередь мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает о курсе движения беспилотников.

Направление движения БпЛА
Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 02:13. "Жители Измаильского района, спуститесь, пожалуйста, в укрытие, если вы еще не там. Будьте там до отбоя воздушной тревоги!" – призывает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В Одесской ОВО призывают быть в безопасности
Источник: t.me/odeskaODA

Обновлено 02:26. Воздушные силы сообщают о движении БпЛА в направлении Белгород-Днестровского района. Кипер призывает местных жителей не выходить из укрытий.

БпЛА в направлении Белгород-Днестровского района
Источник: t.me/vanek_nikolaev
БпЛА в направлении Белгород-Днестровского района
Источник: t.me/odeskaODA

Обновлено 02:36. По данным "Ванька", угроза относительно БпЛА есть в Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Угроза удара БПЛА
Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновляется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на ВСУ в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

17:09 Кто имеет право служить в ВСУ по месту жительства: полный список

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз