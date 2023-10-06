Воздушная тревога охватила Украину: куда летят "шахеды"

Беспилотник во время полета. Фото: google.com

Воздушная тревога, которая началась еще вчера, продолжается ночью, 6 октября. Беспилотники РФ до сих пор в воздушном пространстве Украины, при этом постоянно меняют направление своего движения.

Об этом сообщают воздушные силы.

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Также было зафиксировано еще несколько групп новых целей из Черного моря. Курс БпЛА может изменяться.

Источник: t.me/kpszsu

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:02. В свою очередь мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает о курсе движения беспилотников.

Источник: t.me/vanek_nikolaev

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