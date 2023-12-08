Повітряна тривога охоплює країну — які області під загрозою крилатих ракет
Повітряна тривога в Україні зараз, 8 грудня, швидко поширилась частиною країни. Є ймовірність пусків крилатих ракет з Ту-95МС.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряні сили попереджають про небезпеку пусків крилатих ракет із бортів Ту-95МС.
"Імовірні пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Орієнтовний час оголошення повітряної тривоги в південних та східних областях — 06.30. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — йдеться в повідомленні.
Таким чином наразі "почервоніла" чимала частина території країни, зокрема східні області, а також частина північних та західних.
Оновлено 06:43. За попередньою інформацією моніторингових каналів, здійснено пуски крилатих ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з району Каспію.
Оновлено 06:48. Небезпека поширилась на Київ та область. У столиці лунаю повітряна тривога.
Оновлено 06:52. Військові попереджають про першу групу крилатих ракет в Харківській області летять в бік Дніпропетровської.
Оновлено 06:54. ДСНС закликають йти в укриття через повітряну тривогу в Україні, яка продовжує ширитись.
Повітряні сили повідомляють про кілька груп ракет в бік Павлограду.
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