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Повітряна тривога охоплює країну — які області під загрозою крилатих ракет

8 грудня 2023 06:36
оновлено: 06:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога охоплює країну — які області під загрозою крилатих ракет
Крилата ракета летить у небі. Фото: СНБО
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 8 грудня, швидко поширилась частиною країни. Є ймовірність пусків крилатих ракет з Ту-95МС. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряні сили попереджають про небезпеку пусків крилатих ракет із бортів Ту-95МС. 

"Імовірні пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Орієнтовний час оголошення повітряної тривоги в південних та східних областях — 06.30. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — йдеться в повідомленні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином наразі "почервоніла" чимала частина території країни, зокрема східні області, а також частина північних та західних.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 8 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 06:43. За попередньою інформацією моніторингових каналів, здійснено пуски крилатих ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з району Каспію.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу monitor
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу monitor

Оновлено 06:48. Небезпека поширилась на Київ та область. У столиці лунаю повітряна тривога.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 8 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 06:52. Військові попереджають про першу групу крилатих ракет в Харківській області летять в бік Дніпропетровської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 06:54. ДСНС закликають йти в укриття через повітряну тривогу в Україні, яка продовжує ширитись.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "ДСНС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "ДСНС України"

Повітряні сили повідомляють про кілька груп ракет в бік Павлограду.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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