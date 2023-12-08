Воздушная тревога охватывает страну — какие области под угрозой крылатых ракет
Воздушная тревога в Украине сейчас, 8 декабря, быстро распространилась по части страны. Есть вероятность пусков крылатых ракет с Ту-95МС.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Воздушные силы предупреждают об опасности пусков крылатых ракет с борта Ту-95МС.
"Вероятные пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ориентировочное время объявления воздушной тревоги в южных и восточных областях - 06.30. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.
Таким образом, сейчас "покраснела" немалая часть территории страны, в частности восточные области, а также часть северных и западных.
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