Воздушная тревога охватывает страну — какие области под угрозой крылатых ракет

Крылатая ракета летит в небе. Фото: СНБО

Воздушная тревога в Украине сейчас, 8 декабря, быстро распространилась по части страны. Есть вероятность пусков крылатых ракет с Ту-95МС.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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"Вероятные пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ориентировочное время объявления воздушной тревоги в южных и восточных областях - 06.30. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, сейчас "покраснела" немалая часть территории страны, в частности восточные области, а также часть северных и западных.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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