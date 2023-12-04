Повітряна тривога зараз 4 грудня — список небезпечних областей

Повітряна тривога охоплює країну — список небезпечних областей
Повітряна тривога в Україні зараз, 4 грудня, шириться півднем. Зокрема, в небезпеці такі області, як Одеська, Миколаївська та інші. Над регіонами вже "мандрують" безпілотники ворога.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога зараз 4 грудня
Військові повідомляють про групу безпілотників, які летять з Миколаївської області в бік Одеської та ще одну — південніше Кривого Рогу теж в бік Одеської.
Так, до списку небезпечних областей увійшли такі:
- Одеська,
- Миколаївська,
- Херсонська.
Оновлено 23:13. "Рух ударних БпЛА вздовж кордону Миколаївської та Одеської областей у Західному напрямку", — пишуть Повітряні сили.
Оновлено 23:51. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє, що БпЛА летять з Одеської області в бік Кіровоградської. Курс польоту північний.
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