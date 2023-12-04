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Повітряна тривога охоплює країну — список небезпечних областей

4 грудня 2023 23:08
оновлено: 23:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 4 грудня — список небезпечних областей
Безпілотник летить у небі. Фото: Олександр Гусєв/Pacific Presspicture alliance
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 4 грудня, шириться півднем. Зокрема, в небезпеці такі області, як Одеська, Миколаївська та інші. Над регіонами вже "мандрують" безпілотники ворога. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога зараз 4 грудня

Військові повідомляють про групу безпілотників, які летять з Миколаївської області в бік Одеської та ще одну — південніше Кривого Рогу теж в бік Одеської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Так, до списку небезпечних областей увійшли такі:

  • Одеська,
  • Миколаївська,
  • Херсонська. 
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 4 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:13. "Рух ударних БпЛА вздовж кордону Миколаївської та Одеської областей у Західному напрямку", — пишуть Повітряні сили.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 23:51. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє, що БпЛА летять з Одеської області в бік Кіровоградської. Курс польоту північний.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

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