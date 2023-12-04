Повітряна тривога зараз 4 грудня — список небезпечних областей

Безпілотник летить у небі. Фото: Олександр Гусєв/Pacific Presspicture alliance

Повітряна тривога в Україні зараз, 4 грудня, шириться півднем. Зокрема, в небезпеці такі області, як Одеська, Миколаївська та інші. Над регіонами вже "мандрують" безпілотники ворога.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Військові повідомляють про групу безпілотників, які летять з Миколаївської області в бік Одеської та ще одну — південніше Кривого Рогу теж в бік Одеської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Так, до списку небезпечних областей увійшли такі:

Одеська,

Миколаївська,

Херсонська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:13. "Рух ударних БпЛА вздовж кордону Миколаївської та Одеської областей у Західному напрямку", — пишуть Повітряні сили.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 23:51. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє, що БпЛА летять з Одеської області в бік Кіровоградської. Курс польоту північний.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

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