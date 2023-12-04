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Воздушная тревога охватывает страну — список опасных областей

4 декабря 2023 23:08
обновлено: 23:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога сейчас 4 декабря — список опасных областей
Беспилотник летит в небе. Фото: Александр Гусев/Pacific Presspicture alliance
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 4 декабря, распространяется на юг. В частности, в опасности такие области как Одесская, Николаевская и другие. Над регионами уже "путешествуют" беспилотники врага.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Воздушная тревога сейчас 4 декабря

Военные сообщают о группе беспилотников, которые летят из Николаевской области в сторону Одесской и еще одну южнее Кривого Рога тоже в сторону Одесской.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Да, в список опасных областей вошли следующие:

  • Одесская,
  • Николаевская,
  • Херсонская.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 4 декабря
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:13. "Движение ударных БпЛА вдоль границы Николаевской и Одесской областей в Западном направлении", — пишут Воздушные силы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 23:51. Паблик "Николаевский Ванек" сообщает, что БпЛА улетают из Одесской области в сторону Кировоградской. Курс полета северный.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

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