Воздушная тревога сейчас 4 декабря — список опасных областей

Воздушная тревога охватывает страну — список опасных областей
Воздушная тревога в Украине сейчас, 4 декабря, распространяется на юг. В частности, в опасности такие области как Одесская, Николаевская и другие. Над регионами уже "путешествуют" беспилотники врага.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Воздушная тревога сейчас 4 декабря
Военные сообщают о группе беспилотников, которые летят из Николаевской области в сторону Одесской и еще одну южнее Кривого Рога тоже в сторону Одесской.
Да, в список опасных областей вошли следующие:
- Одесская,
- Николаевская,
- Херсонская.
Обновлено 23:13. "Движение ударных БпЛА вдоль границы Николаевской и Одесской областей в Западном направлении", — пишут Воздушные силы.
Обновлено 23:51. Паблик "Николаевский Ванек" сообщает, что БпЛА улетают из Одесской области в сторону Кировоградской. Курс полета северный.
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