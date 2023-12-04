На Харківщині оголошено повітряну тривогу — загроза ударних дронів
4 грудня 2023 20:57
Рендер іранського дрона Shahed-136 в польоті. Ілюстративне фото: Pacific Press
В Харківській області оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про загрозу ударних дронів-камікадзе Shahed.
Про це повідомляють ВПС України.
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За інформацією декілька груп іранських дронів увійшли в повітряний простір Шевченківського та Балаклійського районів Харківської області. Наразі вони повільно рухаються на Ізюмський район.
Станом на 20:55 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:
Нагадаємо, що раніше іранські дрони були помічені на заході країни, зокрема у Львівський, Рівненській, Хмельницькій та інших областях. Також сьогодні увечері вибухи пролунали у Кривому Розі.
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