На Харківщині оголошено повітряну тривогу — загроза ударних дронів

Рендер іранського дрона Shahed-136 в польоті. Ілюстративне фото: Pacific Press

В Харківській області оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про загрозу ударних дронів-камікадзе Shahed.

Про це повідомляють ВПС України.

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За інформацією декілька груп іранських дронів увійшли в повітряний простір Шевченківського та Балаклійського районів Харківської області. Наразі вони повільно рухаються на Ізюмський район.

Джерело: соцмережі

Станом на 20:55 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, що раніше іранські дрони були помічені на заході країни, зокрема у Львівський, Рівненській, Хмельницькій та інших областях. Також сьогодні увечері вибухи пролунали у Кривому Розі.