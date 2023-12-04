В Харьковской области объявлена воздушная тревога — угроза ударных дронов
4 декабря 2023 20:57
Рендер иранского дрона Shahed-136 в полете. Иллюстративное фото: Pacific Press
В Харьковской области объявлена воздушная тревога. Сообщается об угрозе ударных дронов-камикадзе Shahed.
Об этом сообщают ВВС Украины.
Читайте также:
Воздушная тревога в Харьковской области
По информации нескольких групп иранских дронов вошли в воздушное пространство Шевченковского и Балаклейского районов Харьковской области. Пока они медленно двигаются на Изюмский район.
По состоянию на 20:55 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
Напомним, что ранее иранские дроны были замечены на западе страны, в частности, во Львовской, Ровенской, Хмельницкой и других областях. Также сегодня вечером взрывы прогремели в Кривом Роге.
Читайте Новини.LIVE!