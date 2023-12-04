В Харьковской области объявлена воздушная тревога — угроза ударных дронов

Рендер иранского дрона Shahed-136 в полете. Иллюстративное фото: Pacific Press

В Харьковской области объявлена воздушная тревога. Сообщается об угрозе ударных дронов-камикадзе Shahed.

Об этом сообщают ВВС Украины.

Читайте также:

Воздушная тревога в Харьковской области

По информации нескольких групп иранских дронов вошли в воздушное пространство Шевченковского и Балаклейского районов Харьковской области. Пока они медленно двигаются на Изюмский район.

Источник: соцсети

По состоянию на 20:55 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

Источник: alerts.in.ua

Напомним, что ранее иранские дроны были замечены на западе страны, в частности, во Львовской, Ровенской, Хмельницкой и других областях. Также сегодня вечером взрывы прогремели в Кривом Роге.