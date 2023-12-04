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В Харьковской области объявлена воздушная тревога — угроза ударных дронов

4 декабря 2023 20:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Харьковской области объявлена воздушная тревога — угроза ударных дронов
Рендер иранского дрона Shahed-136 в полете. Иллюстративное фото: Pacific Press
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Харьковской области объявлена воздушная тревога. Сообщается об угрозе ударных дронов-камикадзе Shahed.

Об этом сообщают ВВС Украины.

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Воздушная тревога в Харьковской области

По информации нескольких групп иранских дронов вошли в воздушное пространство Шевченковского и Балаклейского районов Харьковской области. Пока они медленно двигаются на Изюмский район.

На Харьковщине объявлена воздушная тревога — угроза ударных дронов
Источник: соцсети

По состоянию на 20:55 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

На Харьковщине объявлена воздушная тревога — угроза ударных дронов
Источник: alerts.in.ua

Напомним, что ранее иранские дроны были замечены на западе страны, в частности, во Львовской, Ровенской, Хмельницкой и других областях. Также сегодня вечером взрывы прогремели в Кривом Роге.

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