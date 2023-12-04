У Кривому Розі пролунав вибух
4 грудня 2023 18:13
Вибух у місті. Ілюстративне фото: соцмережі
У Кривому Розі пролунав вибух. За словами місцевих жителів, у місті було гучно сьогодні ввечері, 4 грудня.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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Також моніторингові канали попереджали про те, що у Кривому Розі може бути гучно.
Наразі в області лунає повітряна тривога.
Оновлено 18:10. В області та місті відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, сьогодні вночі в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи на нафтобазі. Росіяни заявили про атаку безпілотників та звинуватили у всьому ЗСУ.
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