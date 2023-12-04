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У Кривому Розі пролунав вибух

4 грудня 2023 18:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Кривому Розі пролунав вибух
Вибух у місті. Ілюстративне фото: соцмережі
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Кривому Розі пролунав вибух. За словами місцевих жителів, у місті було гучно сьогодні ввечері, 4 грудня. 

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. 

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Також моніторингові канали попереджали про те, що у Кривому Розі може бути гучно.

обстріл Кривого Рогу
Скриншот допису з Telegram "Свої Кривий Ріг"

Наразі в області лунає повітряна тривога. 

Оновлено 18:10. В області та місті відбій повітряної тривоги.

обстріл Кривого Рогу
Скриншот допису з Telegram "Повітряна тривога"

Нагадаємо, сьогодні вночі в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи на нафтобазі. Росіяни заявили про атаку безпілотників та звинуватили у всьому ЗСУ.

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