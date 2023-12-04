Вибух у місті. Ілюстративне фото: соцмережі

У Кривому Розі пролунав вибух. За словами місцевих жителів, у місті було гучно сьогодні ввечері, 4 грудня.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Також моніторингові канали попереджали про те, що у Кривому Розі може бути гучно.

Скриншот допису з Telegram "Свої Кривий Ріг"

Наразі в області лунає повітряна тривога.

Оновлено 18:10. В області та місті відбій повітряної тривоги.

Скриншот допису з Telegram "Повітряна тривога"

Нагадаємо, сьогодні вночі в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи на нафтобазі. Росіяни заявили про атаку безпілотників та звинуватили у всьому ЗСУ.