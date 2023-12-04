В Кривом Роге раздался взрыв
4 декабря 2023 18:13
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: соцсети
В Кривом Роге раздался взрыв. По словам местных жителей, в городе было шумно сегодня вечером, 4 декабря.
Об этом сообщают местные СМИ.
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Также мониторинговые каналы предупреждали, что в Кривом Роге может быть громко.
В области сейчас звучит воздушная тревога.
Обновлено 18:10 В области и в городе отбой воздушной тревоги.
Напомним, сегодня ночью во временно оккупированном Луганске раздались взрывы на нефтебазе. Россияне заявили об атаке беспилотников и обвинили во всем ВСУ.
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