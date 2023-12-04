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В Кривом Роге раздался взрыв

4 декабря 2023 18:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Кривом Роге раздался взрыв
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: соцсети
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Кривом Роге раздался взрыв. По словам местных жителей, в городе было шумно сегодня вечером, 4 декабря.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Также мониторинговые каналы предупреждали, что в Кривом Роге может быть громко.

обстрел Кривого Рога
Скриншот сообщения из Telegram "Свої Кривий Ріг"

В области сейчас звучит воздушная тревога.

Обновлено 18:10  В области и в городе отбой воздушной тревоги.

обстрел Кривого Рога
Скриншот сообщения из Telegram "Воздушная тревога"

Напомним, сегодня ночью во временно оккупированном Луганске раздались взрывы на нефтебазе. Россияне заявили об атаке беспилотников и обвинили во всем ВСУ.

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