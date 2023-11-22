Повітряна тривога охоплює країну — в яких областях ракетна небезпека
22 листопада 2023 23:42
оновлено: 23:47
Ракета злітає в нічне небо. Фото: freepik.com
Повітряна тривога в Україні зараз, 22 листопада, шириться областями. Так, "почервоніли" через загрозу ракетного удару Миколаївська, Дніпропетровська та інші. Загроза з'явилась близько 23:40.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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Оновлено 23:43. Військові попереджають про ракетну небезпеку в Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях.
Також вони закликають жителів Вознесенська та Кривого Рогу перебувати в укриттях.
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