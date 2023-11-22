Повітряна тривога охоплює країну — в яких областях ракетна небезпека

Ракета злітає в нічне небо. Фото: freepik.com

Повітряна тривога в Україні зараз, 22 листопада, шириться областями. Так, "почервоніли" через загрозу ракетного удару Миколаївська, Дніпропетровська та інші. Загроза з'явилась близько 23:40.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

Оновлено 23:43. Військові попереджають про ракетну небезпеку в Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Також вони закликають жителів Вознесенська та Кривого Рогу перебувати в укриттях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...