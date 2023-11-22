Воздушная тревога охватывает страну — в каких областях ракетная опасность

Ракета взлетает в ночное небо. Фото: freepik.com

Воздушная тревога в Украине сейчас, 22 ноября, ширится по областям. Да, "покраснели" из-за угрозы ракетного удара Николаевская, Днепропетровская и другие. Угроза возникла около 23:40.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Обновлено 23:43. Военные предупреждают о ракетной опасности в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

Также они призывают жителей Вознесенска и Кривого Рога находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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