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Воздушная тревога охватывает страну — в каких областях ракетная опасность

22 ноября 2023 23:42
обновлено: 23:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога охватывает страну — в каких областях ракетная опасность
Ракета взлетает в ночное небо. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 22 ноября, ширится по областям. Да, "покраснели" из-за угрозы ракетного удара Николаевская, Днепропетровская и другие. Угроза возникла около 23:40.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Обновлено 23:43. Военные предупреждают о ракетной опасности в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

Также они призывают жителей Вознесенска и Кривого Рога находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 22 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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