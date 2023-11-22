Воздушная тревога охватывает страну — в каких областях ракетная опасность
22 ноября 2023 23:42
обновлено: 23:47
Ракета взлетает в ночное небо. Фото: freepik.com
Воздушная тревога в Украине сейчас, 22 ноября, ширится по областям. Да, "покраснели" из-за угрозы ракетного удара Николаевская, Днепропетровская и другие. Угроза возникла около 23:40.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
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Обновлено 23:43. Военные предупреждают о ракетной опасности в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.
Также они призывают жителей Вознесенска и Кривого Рога находиться в укрытиях.
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