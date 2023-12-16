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Повітряна тривога охоплює нові області — який напрямок руху БпЛА

16 грудня 2023 22:42
оновлено: 22:54
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога охоплює нові області — який напрямок руху БпЛА
Безпілотник летить у нічному небі. Фото: Pacific Press
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні в суботу, 16 грудня, охопила чималу низку областей. У небезпеці Полтавська, Харківська, Дніпропетровська та інші. Оголошено загрозу через атаку ворожих "шахедів".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Українські військові попереджають про загрозу ударних БпЛА в низці "червоних" областей. Наразі, за їх словами, ворожі безпілотники прямують в бік Полтавської області із Дніпропетровської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

На карті повітряних тривог зображено такі небезпечні області:

  • Полтавська,
  • Кіровоградська,
  • Миколаївська,
  • Херсонська,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Харківська. 
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 16 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 22:53. "Ударні БпЛА на Кіровоградщині рухаються у західному напрямку", — повідомляють захисники.

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