Повітряна тривога охоплює нові області — який напрямок руху БпЛА
16 грудня 2023 22:42
оновлено: 22:54
Безпілотник летить у нічному небі. Фото: Pacific Press
Повітряна тривога в Україні в суботу, 16 грудня, охопила чималу низку областей. У небезпеці Полтавська, Харківська, Дніпропетровська та інші. Оголошено загрозу через атаку ворожих "шахедів".
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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Українські військові попереджають про загрозу ударних БпЛА в низці "червоних" областей. Наразі, за їх словами, ворожі безпілотники прямують в бік Полтавської області із Дніпропетровської.
На карті повітряних тривог зображено такі небезпечні області:
- Полтавська,
- Кіровоградська,
- Миколаївська,
- Херсонська,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Харківська.
Оновлено 22:53. "Ударні БпЛА на Кіровоградщині рухаються у західному напрямку", — повідомляють захисники.
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