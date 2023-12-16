Повітряна тривога охоплює нові області — який напрямок руху БпЛА

Безпілотник летить у нічному небі. Фото: Pacific Press

Повітряна тривога в Україні в суботу, 16 грудня, охопила чималу низку областей. У небезпеці Полтавська, Харківська, Дніпропетровська та інші. Оголошено загрозу через атаку ворожих "шахедів".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Українські військові попереджають про загрозу ударних БпЛА в низці "червоних" областей. Наразі, за їх словами, ворожі безпілотники прямують в бік Полтавської області із Дніпропетровської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

На карті повітряних тривог зображено такі небезпечні області:

Полтавська,

Кіровоградська,

Миколаївська,

Херсонська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Харківська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 22:53. "Ударні БпЛА на Кіровоградщині рухаються у західному напрямку", — повідомляють захисники.

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