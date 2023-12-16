Воздушная тревога сейчас 16 декабря – какое направление движения БпЛА

Беспилотник летит в ночное небо. Фото: Pacific Press

Воздушная тревога в Украине в субботу, 16 декабря, охватила немалый ряд областей. В опасности Полтавская, Харьковская, Днепропетровская и другие. Объявлена угроза из-за атаки вражеских "шахедов".

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога сейчас 16 декабря

Украинские военные предупреждают об угрозе ударных БПЛА в ряде "красных" областей. По их словам, вражеские беспилотники направляются в сторону Полтавской области из Днепропетровской.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

На карте воздушных тревог изображены следующие опасные области:

Полтавская,

Кировоградская,

Николаевская,

Херсонская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Харьковская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 22:53. "Ударные БпЛА в Кировоградской области двигаются в западном направлении" , — сообщают защитники.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 22:59. Воздушные силы пишут о ракетной опасности в Запорожской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 23:02. Есть угроза БПЛА для Одесской и Черкасской областей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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