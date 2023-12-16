Воздушная тревога сейчас 16 декабря – какое направление движения БпЛА

Воздушная тревога охватывает новые области – какое направление движения БпЛА
Воздушная тревога в Украине в субботу, 16 декабря, охватила немалый ряд областей. В опасности Полтавская, Харьковская, Днепропетровская и другие. Объявлена угроза из-за атаки вражеских "шахедов".
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Воздушная тревога сейчас 16 декабря
Украинские военные предупреждают об угрозе ударных БПЛА в ряде "красных" областей. По их словам, вражеские беспилотники направляются в сторону Полтавской области из Днепропетровской.
На карте воздушных тревог изображены следующие опасные области:
- Полтавская,
- Кировоградская,
- Николаевская,
- Херсонская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Харьковская.
Обновлено 22:53. "Ударные БпЛА в Кировоградской области двигаются в западном направлении" , — сообщают защитники.
Обновлено 22:59. Воздушные силы пишут о ракетной опасности в Запорожской области.
Обновлено 23:02. Есть угроза БПЛА для Одесской и Черкасской областей.
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