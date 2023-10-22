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Повітряна тривога охоплює області через загрозу балістики

22 жовтня 2023 00:52
оновлено: 00:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога охоплює області через загрозу балістики
Ракета злітає в нічне небо. Фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 22 жовтня, розрослася областями. Є загроза застосування балістики в Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та інших областях. Регіони почали "червоніти" о 00:50.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Оновлено 00:53. За даними Повітряних сил, застосування балістичного озброєння в східних та південно-східних областях. Також є небезпека БпЛА в Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Мапа повітряних тривог в Україні зараз 22 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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