Повітряна тривога охоплює області через загрозу балістики
22 жовтня 2023 00:52
оновлено: 00:56
Ракета злітає в нічне небо. Фото:
Повітряна тривога в Україні зараз, 22 жовтня, розрослася областями. Є загроза застосування балістики в Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та інших областях. Регіони почали "червоніти" о 00:50.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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Оновлено 00:53. За даними Повітряних сил, застосування балістичного озброєння в східних та південно-східних областях. Також є небезпека БпЛА в Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
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