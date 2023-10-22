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Воздушная тревога охватывает области из-за угрозы баллистики

22 октября 2023 00:52
обновлено: 00:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога охватывает области из-за угрозы баллистики
Ракета взлетает в ночное небо. Фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 22 октября, разрослась по областям. Есть угроза применения баллистики в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и других областях. Регионы начали "краснеть" в 00:50.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Обновлено 00:53. По данным Воздушных сил применение баллистического вооружения в восточных и юго-восточных областях. Также есть опасность БПЛА в Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Карта воздушных тревог в Украине сейчас 22 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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