Воздушная тревога охватывает области из-за угрозы баллистики
22 октября 2023 00:52
обновлено: 00:56
Ракета взлетает в ночное небо. Фото:
Воздушная тревога в Украине сейчас, 22 октября, разрослась по областям. Есть угроза применения баллистики в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и других областях. Регионы начали "краснеть" в 00:50.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
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Обновлено 00:53. По данным Воздушных сил применение баллистического вооружения в восточных и юго-восточных областях. Также есть опасность БПЛА в Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.
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