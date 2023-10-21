Зеленський заявив, що внаслідок ракетного удару по Харкову є загиблі

Наслідки ракетного удару РФ по Харкову. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили ракетами по терміналу "Нової пошти" в Харківській області. Внаслідок атаки є загиблі.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram, а також оприлюднив відео з місця подій.

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За словами Президента, в результаті обстрілу термінала "Нової пошти" є загиблі та 13 постраждалих. Зеленський також наголосив, що окупанти вдарили по "звичайному цивільному обʼєкту".

Наразі на місці події працюють екстрені служби і продовжується рятувальна операція.

"Потрібно збільшувати тиск на державу-терориста. Потрібно щодня відповідати на російський терор нашими результатами на передовій. Потрібно зміцнювати єднання світу в протистоянні терору ще більше. І ми це робимо. Росії нічого не вдасться досягти терором і вбивствами. Кінець для всіх терористів один: відповідальність за скоєне", — додав Зеленський.

Нагадаємо, що загарбники обстріляли Харків і Харківську область ракетами. У місті повідомляли про вибухи. Військова адміністрація закликала людей ховатися в укриттях.