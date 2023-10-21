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Зеленский заявил, что в результате ракетного удара по Харькову есть погибшие

21 октября 2023 23:27
обновлено: 23:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Зеленский заявил, что в результате ракетного удара по Харькову есть погибшие
Последствия ракетного удара РФ по Харькову Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили ракетами по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. В результате атаки есть погибшие.

Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram, а также обнародовал видео с места происшествия.

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По словам Президента, в результате обстрела терминала "Новой почты" есть погибшие и 13 пострадавших. Зеленский также отметил, что оккупанты ударили по "обычному гражданскому объекту".

На месте происшествия работают экстренные службы и продолжается спасательная операция.

"Нужно увеличивать давление на государство-террориста. Нужно каждый день отвечать на российский террор нашими результатами на передовой. Нужно укреплять единение мира в противостоянии террору еще больше. И мы это делаем. России ничего не удастся достичь террором и убийствами. Конец для всех террористов один  ответственность за совершенное", — добавил Зеленский.

Напомним, что захватчики обстреляли Харьков и Харьковскую область ракетами. В городе сообщали о взрывах. Военная администрация призвала людей прятаться в укрытиях.

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