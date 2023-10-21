Загарбники атакували Харків ракетами, в місті чутно вибухи

Ворожа ракета летить в бік України. Фото: Google

Загарбники обстрілюють Харків і Харківську область ракетами. У місті повідомляють про вибухи. Військова адміністрація закликає людей ховатися в укриттях.

Про це повідомила поліція Харкова.

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Вибухи в Харкові. Фото: Скриншот

Також про атаку повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами у місті чутно вибухи.

Харків атакують ракети. Фото: Скриншот

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив, що окупанти атакують не лише Харків, але і область.

Росіяни завдають ударів по Харкову і області. Фото: Скриншот

Також повідомляється, що обстріли здійснюють з території Білгородської області РФ. Загарбники застосовують ЗРК С-300.

Росіяни гатять по Харківщині. Фото: Скриншот

Раныше ми писали, що російські окупанти атакували Кривий Ріг ракетами та ударними БпЛА. Внаслідок цього є влучання, через що одна людина загинула.