Загарбники атакували Харків ракетами, в місті чутно вибухи
21 жовтня 2023 22:20
Ворожа ракета летить в бік України. Фото: Google
Загарбники обстрілюють Харків і Харківську область ракетами. У місті повідомляють про вибухи. Військова адміністрація закликає людей ховатися в укриттях.
Про це повідомила поліція Харкова.
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Також про атаку повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами у місті чутно вибухи.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив, що окупанти атакують не лише Харків, але і область.
Також повідомляється, що обстріли здійснюють з території Білгородської області РФ. Загарбники застосовують ЗРК С-300.
Раныше ми писали, що російські окупанти атакували Кривий Ріг ракетами та ударними БпЛА. Внаслідок цього є влучання, через що одна людина загинула.
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