Захватчики атаковали Харьков ракетами, в городе слышны взрывы
21 октября 2023 22:20
Вражеская ракета летит в сторону Украины. Фото: Google
Захватчики обстреливают Харьков и Харьковскую область ракетами. В городе сообщают о взрывах. Военная администрация призывает людей прятаться в укрытиях.
Об этом сообщила полиция Харькова.
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Также об атаке сообщил городской голова Игорь Терехов. По его словам, в городе слышны взрывы.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил, что оккупанты атакуют не только Харьков, но и область.
Также сообщается, что обстрелы производятся с территории Белгородской области РФ. Захватчики применяют ЗРК С-300.
Раньше мы писали, что российские оккупанты атаковали Кривой Рог ракетами и ударными БпЛА. В результате есть попадание, из-за чего один человек погиб.
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