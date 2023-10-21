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Захватчики атаковали Харьков ракетами, в городе слышны взрывы

21 октября 2023 22:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Захватчики атаковали Харьков ракетами, в городе слышны взрывы
Вражеская ракета летит в сторону Украины. Фото: Google
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Захватчики обстреливают Харьков и Харьковскую область ракетами. В городе сообщают о взрывах. Военная администрация призывает людей прятаться в укрытиях.

Об этом сообщила полиция Харькова.

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Взрывы в Харькове. Фото: Скриншот

Также об атаке сообщил городской голова Игорь Терехов. По его словам, в городе слышны взрывы.

Терехов
Харьков атакуют ракеты. Фото: Скриншот

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил, что оккупанты атакуют не только Харьков, но и область.

Синегубов
Россияне наносят удары по Харькову и области. Фото: Скриншот

Также сообщается, что обстрелы производятся с территории Белгородской области РФ. Захватчики применяют ЗРК С-300.

Удары ракетами
Россияне стряпают по Харьковщине. Фото: Скриншот

Раньше мы писали, что российские оккупанты атаковали Кривой Рог ракетами и ударными БпЛА. В результате есть попадание, из-за чего один человек погиб.

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