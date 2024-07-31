Повітряна тривога в Україні ввечері 31 липня — небезпека в більш як 10 областях

Повітряна тривога підступила до Київщини — атака Росії на понад 10 областей
Повітряна тривога в Україні зараз 31 липня охопила значну частину території країни, зокрема Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Херсонську, Донецьку, Харківську та інші області. Оголошено загрозу застосування балістики та ударних дронів.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Повітряна тривога ввечері 31 липня
За даними українських бійців, існує загроза застосування балістики зі сходу.
Також військові попередили мешканців Херсонської області про загрозу ударних безпілотників.
Наразі половина території України "почервоніла" через чергову російську атаку. Повітряну тривогу оголосили в таких областях:
- Сумській,
- Полтавській,
- Харківській,
- Донецькій,
- Дніпропетровській,
- Кіровоградській,
- Черкаській,
- Миколаївській,
- Херсонській,
- Запорізькій.
Оновлено 00:04. Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістики з півдня. Також закликають Кривий Ріг Дніпропетровської області пройти в укриття.
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