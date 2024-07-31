Воздушная тревога в Украине вечером 31 июля — опасность более чем в 10 областях

ПВО работает по целям врага. Фото: Минобороны Украины

Воздушная тревога в Украине сейчас 31 июля охватила значительную часть территории страны, в частности, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Херсонскую, Донецкую, Харьковскую и другие области. Объявлена угроза применения баллистики и ударных дронов.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Читайте также:

Воздушная тревога вечером 31 июля

По данным украинских бойцов, существует угроза применения баллистики с востока.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также военные предупредили жителей Херсонской области об угрозе ударных беспилотников.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Половина территории Украины "покраснела" из-за очередной российской атаки. Воздушная тревога была объявлена в следующих областях:

Сумской,

Полтавской,

Харьковской,

Донецкой,

Днепропетровской,

Кировоградской,

Черкасской,

Николаевской,

Херсонской,

Запорожский.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:04. Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистики с юга. Также призывают Кривой Рог Днепропетровской области пройти в укрытие.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Новость дополняется...