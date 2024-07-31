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Воздушная тревога подступила к Киевщине — атака России более чем на 10 областей

31 июля 2024 23:36
обновлено: 00:05
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине вечером 31 июля — опасность более чем в 10 областях
ПВО работает по целям врага. Фото: Минобороны Украины
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 31 июля охватила значительную часть территории страны, в частности, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Херсонскую, Донецкую, Харьковскую и другие области. Объявлена угроза применения баллистики и ударных дронов.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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По данным украинских бойцов, существует угроза применения баллистики с востока.

Воздушная тревога в ночь на 1 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также военные предупредили жителей Херсонской области об угрозе ударных беспилотников.

Атака России на Украину в ночь на 1 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Половина территории Украины "покраснела" из-за очередной российской атаки. Воздушная тревога была объявлена в следующих областях:

  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Харьковской,
  • Донецкой,
  • Днепропетровской,
  • Кировоградской,
  • Черкасской,
  • Николаевской,
  • Херсонской,
  • Запорожский.
Ночной обстрел Россией Украины в ночь на 1 августа
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:04. Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистики с юга. Также призывают Кривой Рог Днепропетровской области пройти в укрытие.

Ночной российский обстрел Украины 1 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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