Воздушная тревога в Украине вечером 31 июля — опасность более чем в 10 областях

Воздушная тревога подступила к Киевщине — атака России более чем на 10 областей
Воздушная тревога в Украине сейчас 31 июля охватила значительную часть территории страны, в частности, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Херсонскую, Донецкую, Харьковскую и другие области. Объявлена угроза применения баллистики и ударных дронов.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога вечером 31 июля
По данным украинских бойцов, существует угроза применения баллистики с востока.
Также военные предупредили жителей Херсонской области об угрозе ударных беспилотников.
Половина территории Украины "покраснела" из-за очередной российской атаки. Воздушная тревога была объявлена в следующих областях:
- Сумской,
- Полтавской,
- Харьковской,
- Донецкой,
- Днепропетровской,
- Кировоградской,
- Черкасской,
- Николаевской,
- Херсонской,
- Запорожский.
Обновлено 00:04. Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистики с юга. Также призывают Кривой Рог Днепропетровской области пройти в укрытие.
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