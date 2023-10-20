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Повітряна тривога поширюється Україною: загроза ракет та безпілотників

20 жовтня 2023 23:25
оновлено: 23:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 20 жовтня — загроза ракет та безпілотників
Ракета злітає в нічне небо. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 20 жовтня, оголошена в Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та низці інших областей. Небезпека почала ширитися країною близько 23:00, а зараз охопила значну частину території. У повітряному просторі над областями кружляють "шахеди", а також є небезпека ракетного удару. 

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Повітряна тривога зараз 20 жовтня

Оновлено 23:27. Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку в "червоних" регіонах, а також про загрозу БпЛА в Миколаївській та Херсонській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗС України"

Голова Ради оборони Кривого Рогу попереджає про ракету в напрямку Кривого Рогу, а також про "шахеди", що заходять у повітряний простір України.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Олександра Вілкула
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Олександра Вілкула

Повітряну тривогу оголосили в таких областях:

  • Харківській
  • Дніпропетровській,
  • Черкаській
  • Кіровоградській, 
  • Миколаївській,
  • Херсонській.
Мапа повітряних тривог в Україні зараз 20 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:33. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" попереджає про можливі пуски КАБ у напрямку правобережжя Херсонської області. Також є загроза БпЛА для Миколаївської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевкий Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевкий Ванек"

Оновлено 23:43. Наразі повітряна тривога охопила Запорізьку та Донецьку області, де українські військові повідомляють про ракетну небезпеку.

Мапа повітряних тривог в Україні зараз 20 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua
Скриншот повідомленні з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗС України"
Скриншот повідомленні з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗС України"

Оновлено 23:46. "Ванек" повторно попереджає про небезпеку для Кривого Рогу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевкий Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевкий Ванек"

Оновлено 23:49. Повітряні сили теж закликають жителів Кривого Рогу бути в укриттях.

Скриншот повідомленні з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗС України"
Скриншот повідомленні з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗС України"

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