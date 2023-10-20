Повітряна тривога зараз 20 жовтня — загроза ракет та безпілотників

Ракета злітає в нічне небо. Фото: freepik.com

Повітряна тривога в Україні зараз, 20 жовтня, оголошена в Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та низці інших областей. Небезпека почала ширитися країною близько 23:00, а зараз охопила значну частину території. У повітряному просторі над областями кружляють "шахеди", а також є небезпека ракетного удару.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Читайте також:

Повітряна тривога зараз 20 жовтня

Оновлено 23:27. Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку в "червоних" регіонах, а також про загрозу БпЛА в Миколаївській та Херсонській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗС України"

Голова Ради оборони Кривого Рогу попереджає про ракету в напрямку Кривого Рогу, а також про "шахеди", що заходять у повітряний простір України.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Олександра Вілкула

Повітряну тривогу оголосили в таких областях:

Харківській

Дніпропетровській,

Черкаській

Кіровоградській,

Миколаївській,

Херсонській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:33. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" попереджає про можливі пуски КАБ у напрямку правобережжя Херсонської області. Також є загроза БпЛА для Миколаївської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевкий Ванек"

Оновлено 23:43. Наразі повітряна тривога охопила Запорізьку та Донецьку області, де українські військові повідомляють про ракетну небезпеку.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Скриншот повідомленні з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗС України"

Оновлено 23:46. "Ванек" повторно попереджає про небезпеку для Кривого Рогу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевкий Ванек"

Оновлено 23:49. Повітряні сили теж закликають жителів Кривого Рогу бути в укриттях.

Скриншот повідомленні з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗС України"

Новина доповнюється...