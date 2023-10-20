Повітряна тривога зараз 20 жовтня — загроза ракет та безпілотників

Повітряна тривога поширюється Україною: загроза ракет та безпілотників
Повітряна тривога в Україні зараз, 20 жовтня, оголошена в Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та низці інших областей. Небезпека почала ширитися країною близько 23:00, а зараз охопила значну частину території. У повітряному просторі над областями кружляють "шахеди", а також є небезпека ракетного удару.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Повітряна тривога зараз 20 жовтня
Оновлено 23:27. Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку в "червоних" регіонах, а також про загрозу БпЛА в Миколаївській та Херсонській областях.
Голова Ради оборони Кривого Рогу попереджає про ракету в напрямку Кривого Рогу, а також про "шахеди", що заходять у повітряний простір України.
Повітряну тривогу оголосили в таких областях:
- Харківській
- Дніпропетровській,
- Черкаській
- Кіровоградській,
- Миколаївській,
- Херсонській.
Оновлено 23:33. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" попереджає про можливі пуски КАБ у напрямку правобережжя Херсонської області. Також є загроза БпЛА для Миколаївської області.
Оновлено 23:43. Наразі повітряна тривога охопила Запорізьку та Донецьку області, де українські військові повідомляють про ракетну небезпеку.
Оновлено 23:46. "Ванек" повторно попереджає про небезпеку для Кривого Рогу.
Оновлено 23:49. Повітряні сили теж закликають жителів Кривого Рогу бути в укриттях.
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