Воздушная тревога сейчас 20 октября — угроза ракет и беспилотников

Воздушная тревога распространяется по Украине: угроза ракет и беспилотников
Воздушная тревога в Украине сейчас, 20 октября, объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и ряде других областей. Опасность начала распространяться по стране около 23:00, а сейчас охватила значительную часть территории. В воздушном пространстве над областями кружат "шахеды", а также есть опасность ракетного удара.
Об этом сообщают воздушные силы.
Воздушная тревога сейчас 20 октября
Обновлено 23:27. Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности в "красных" регионах, а также об угрозе БПЛА в Николаевской и Херсонской областях.
Председатель Совета обороны Кривого Рога предупреждает о ракете в направлении Кривого Рога, а также о "шахедах", входящих в воздушное пространство Украины.
Воздушная тревога была объявлена в следующих областях:
- Харьковской
- Днепропетровской,
- Черкасский
- Кировоградской,
- Николаевской,
- Херсонской.
Обновлено 23:33. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" предупреждает о возможных запусках КАБ в направлении правобережья Херсонской области. Также есть угроза БПЛА для Николаевской области.
Обновлено 23:43. Воздушная тревога охватила Запорожскую и Донецкую области, где украинские военные сообщают о ракетной опасности.
Обновлено 23:46. "Ванек" переупреждает об опасности для Кривого Рога.
Обновлено 23:49. Воздушные силы тоже призывают жителей Кривого Рога быть в укрытиях.
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