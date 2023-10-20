Воздушная тревога сейчас 20 октября — угроза ракет и беспилотников

Ракета взлетает в ночное небо. Фото: freepik.com

Воздушная тревога в Украине сейчас, 20 октября, объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и ряде других областей. Опасность начала распространяться по стране около 23:00, а сейчас охватила значительную часть территории. В воздушном пространстве над областями кружат "шахеды", а также есть опасность ракетного удара.

Об этом сообщают воздушные силы.

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Воздушная тревога сейчас 20 октября

Обновлено 23:27. Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности в "красных" регионах, а также об угрозе БПЛА в Николаевской и Херсонской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные Силы ВС Украины"

Председатель Совета обороны Кривого Рога предупреждает о ракете в направлении Кривого Рога, а также о "шахедах", входящих в воздушное пространство Украины.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Александра Вилкула

Воздушная тревога была объявлена в следующих областях:

Харьковской

Днепропетровской,

Черкасский

Кировоградской,

Николаевской,

Херсонской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:33. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" предупреждает о возможных запусках КАБ в направлении правобережья Херсонской области. Также есть угроза БПЛА для Николаевской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 23:43. Воздушная тревога охватила Запорожскую и Донецкую области, где украинские военные сообщают о ракетной опасности.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Скриншот в сообщении с телеграмм-канала "Воздушные Силы ВС Украины"

Обновлено 23:46. "Ванек" переупреждает об опасности для Кривого Рога.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 23:49. Воздушные силы тоже призывают жителей Кривого Рога быть в укрытиях.

Скриншот в сообщении с телеграмм-канала "Воздушные Силы ВС Украины"

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