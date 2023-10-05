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Повітряна тривога розростається: де загроза БпЛА та ракет

5 жовтня 2023 01:13
оновлено: 01:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога розростається зараз 5 жовтня: загроза БпЛА та ракет
Ракета злітає в небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Області продовжують "червоніти", повітряна тривога шириться країною далі. Так, сьогодні вночі, 5 жовтня, окрім загрози удару БпЛА, з'явилася небезпека ракетного удару.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Повітряна тривога розростається зараз 5 жовтня

Оновлено 01:18. "Запорізька область — ракетна небезпека", — попереджають українські військові.

Ракетна небезпека в Запорізькій області
Джерело: t.me/kpszsu

В Україні спостерігається масштабна повітряна тривога.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні 5 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:26. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку в Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

Попередження про ракетну небезпеку
Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 01:29. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомляє про проліт невідомої цілі в бік Полтавської області через Сумську.

Невстановлена ціль
Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 01:35. За даними "Ванька", по ракетах відбій.

Попередження про небезпеку
Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 01:44. "Ударні БпЛА з Миколаївщини рухаються у північному напрямку. Загроза для Кіровоградської області. Перебувайте в укриттях!" — інформують захисники.

Попередження про небезпеку від Повітряних сил
Джерело: t.me/kpszsu
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 5 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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