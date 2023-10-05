Повітряна тривога розростається зараз 5 жовтня: загроза БпЛА та ракет

Ракета злітає в небо. Фото: google.com

Області продовжують "червоніти", повітряна тривога шириться країною далі. Так, сьогодні вночі, 5 жовтня, окрім загрози удару БпЛА, з'явилася небезпека ракетного удару.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Читайте також:

Повітряна тривога розростається зараз 5 жовтня

Оновлено 01:18. "Запорізька область — ракетна небезпека", — попереджають українські військові.

Джерело: t.me/kpszsu

В Україні спостерігається масштабна повітряна тривога.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:26. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку в Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 01:29. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомляє про проліт невідомої цілі в бік Полтавської області через Сумську.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 01:35. За даними "Ванька", по ракетах відбій.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 01:44. "Ударні БпЛА з Миколаївщини рухаються у північному напрямку. Загроза для Кіровоградської області. Перебувайте в укриттях!" — інформують захисники.

Джерело: t.me/kpszsu

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...