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Воздушная тревога разрастается: где угроза БПЛА и ракет

5 октября 2023 01:13
обновлено: 01:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога разрастается сейчас 5 октября: угроза БПЛА и ракет
Ракета взлетает в небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Области продолжают "краснеть", воздушная тревога распространяется по стране дальше. Сегодня ночью, 5 октября, кроме угрозы удара БпЛА, появилась опасность ракетного удара.

Об этом сообщают воздушные силы.

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Воздушная тревога разрастается сейчас 5 октября

Обновлено 01:18. "Запорожская область - ракетная опасность" , - предупреждают украинские военные.

Ракетная опасность в Запорожской области
Источник: t.me/kpszsu

В Украине наблюдается масштабная воздушная тревога.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня 5 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:26. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Предупреждение о ракетной опасности
Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 01:29. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщает о пролете неизвестной цели в сторону Полтавской области через Сумскую.

Неустановленная цель
Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 01:35. По данным "Ваньки", по ракетам отбой.

Предупреждение об опасности
Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 01:44. "Ударные БпЛА из Николаева двигаются в северном направлении. Угроза для Кировоградской области. Находитесь в укрытиях!" – информируют защитники.

Предупреждение об опасности от Воздушных сил
Источник: t.me/kpszsu
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 5 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

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