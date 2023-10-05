Воздушная тревога разрастается сейчас 5 октября: угроза БПЛА и ракет

Ракета взлетает в небо. Фото: google.com

Области продолжают "краснеть", воздушная тревога распространяется по стране дальше. Сегодня ночью, 5 октября, кроме угрозы удара БпЛА, появилась опасность ракетного удара.

Об этом сообщают воздушные силы.

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Источник: t.me/kpszsu

В Украине наблюдается масштабная воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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Источник: t.me/kpszsu

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Источник: t.me/vanek_nikolaev

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Источник: t.me/kpszsu

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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