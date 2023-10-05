Воздушная тревога разрастается сейчас 5 октября: угроза БПЛА и ракет

Воздушная тревога разрастается: где угроза БПЛА и ракет
Области продолжают "краснеть", воздушная тревога распространяется по стране дальше. Сегодня ночью, 5 октября, кроме угрозы удара БпЛА, появилась опасность ракетного удара.
Об этом сообщают воздушные силы.
Воздушная тревога разрастается сейчас 5 октября
Обновлено 01:18. "Запорожская область - ракетная опасность" , - предупреждают украинские военные.
В Украине наблюдается масштабная воздушная тревога.
Обновлено 01:26. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.
Обновлено 01:29. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщает о пролете неизвестной цели в сторону Полтавской области через Сумскую.
Обновлено 01:35. По данным "Ваньки", по ракетам отбой.
Обновлено 01:44. "Ударные БпЛА из Николаева двигаются в северном направлении. Угроза для Кировоградской области. Находитесь в укрытиях!" – информируют защитники.
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