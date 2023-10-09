Повітряна тривога зараз 10 жовтня: низка областей "почервоніла"

Повітряна тривога шириться країною: низка областей "почервоніла"
Областями України поширилась повітряна тривога сьогодні ввечері, 9 жовтня. Окрім того, що на Україну летять запущені ворогом "шахеди", зафіксували також загрозу застосування авіаційного озброєння.
Про це повідомляє Повітряні сили.
Повітряна тривога зараз 9-10 жовтня
Оновлено 23:58. За даними військових, спостерігається активність ворожої авіації. Є загроза застосування авіаційного озброєння.
Повітряна тривога поширилась на Дніпропетровську та Харківську області.
Оновлено 00:13. "Атака "Шахедів" з Чорного моря на південь України триває! Залишайтеся в укриттях!" — заявили Повітряні сили.
Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомляє про напрямки руху БпЛА до Одеси та Чорноморська. Працюють сили ППО.
Оновлено 00:49. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не знімати роботу українських захисників на Півдні країни та залишатись у безпеці.
Оновлено 00:51. Сили оборони півдня повідомляють, що робота ППО в Одесі триває.
Оновлено 00:53. Повітряна тривога триває лише в Одеській області.
Оновлюється...