Повітряна тривога зараз 10 жовтня: низка областей "почервоніла"

Ракета летить у повітрі. Фото: google.com

Областями України поширилась повітряна тривога сьогодні ввечері, 9 жовтня. Окрім того, що на Україну летять запущені ворогом "шахеди", зафіксували також загрозу застосування авіаційного озброєння.

Про це повідомляє Повітряні сили.

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Оновлено 23:58. За даними військових, спостерігається активність ворожої авіації. Є загроза застосування авіаційного озброєння.

Джерело: t.me/kpszsu

Повітряна тривога поширилась на Дніпропетровську та Харківську області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:13. "Атака "Шахедів" з Чорного моря на південь України триває! Залишайтеся в укриттях!" — заявили Повітряні сили.

Джерело: t.me/kpszsu

Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомляє про напрямки руху БпЛА до Одеси та Чорноморська. Працюють сили ППО.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 00:49. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не знімати роботу українських захисників на Півдні країни та залишатись у безпеці.

Джерело: t.me/ermaka2022

Оновлено 00:51. Сили оборони півдня повідомляють, що робота ППО в Одесі триває.

Джерело: t.me/SJTF_Odes

Оновлено 00:53. Повітряна тривога триває лише в Одеській області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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