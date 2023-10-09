Воздушная тревога сейчас 10 октября: ряд областей "покраснел"

Ракета летит в воздухе. Фото: google.com

Областями Украины распространилась воздушная тревога сегодня вечером, 9 октября. Кроме того, на Украину летят запущенные врагом "шахеды", зафиксировали также угрозу применения авиационного вооружения.

Об этом сообщает воздушные силы.

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Воздушная тревога распространилась в Днепропетровскую и Харьковскую области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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