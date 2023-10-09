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Воздушная тревога распространяется по стране: ряд областей "покраснел"

9 октября 2023 23:55
обновлено: 00:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога сейчас 10 октября: ряд областей "покраснел"
Ракета летит в воздухе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Областями Украины распространилась воздушная тревога сегодня вечером, 9 октября. Кроме того, на Украину летят запущенные врагом "шахеды", зафиксировали также угрозу применения авиационного вооружения.

Об этом сообщает воздушные силы.

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Воздушная тревога сейчас 9-10 октября

Обновлено 23:58. По данным военных, наблюдается активность вражеской авиации. Есть угроза применения авиационного вооружения.

Предупреждение об опасности от Воздушных сил
Источник: t.me/kpszsu

Воздушная тревога распространилась в Днепропетровскую и Харьковскую области.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня 9 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:13. "Атака "Шахедов" с Черного моря на юг Украины продолжается! Оставайтесь в укрытиях!" – заявили Воздушные силы.

Предупреждение от Воздушных сил
Источник: t.me/kpszsu

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщает о направлениях движения БпЛА в Одессу и Черноморск. Работают силы ПВО.

БпЛА в Одесской области
Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 00:49. Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не снимать работу украинских защитников на Юге страны и оставаться в безопасности.

Ермак о работе ПВО
Источник: t.me/ermaka2022

Обновлено 00:51. Силы обороны юга сообщают, что работа ПВО в Одессе продолжается.

Взрывы в Одессе
Источник: t.me/SJTF_Odes

Обновлено 00:53. Воздушная тревога продолжается только в Одесской области.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня 10 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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