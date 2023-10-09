Воздушная тревога сейчас 10 октября: ряд областей "покраснел"

Воздушная тревога распространяется по стране: ряд областей "покраснел"
Областями Украины распространилась воздушная тревога сегодня вечером, 9 октября. Кроме того, на Украину летят запущенные врагом "шахеды", зафиксировали также угрозу применения авиационного вооружения.
Об этом сообщает воздушные силы.
Воздушная тревога сейчас 9-10 октября
Обновлено 23:58. По данным военных, наблюдается активность вражеской авиации. Есть угроза применения авиационного вооружения.
Воздушная тревога распространилась в Днепропетровскую и Харьковскую области.
Обновлено 00:13. "Атака "Шахедов" с Черного моря на юг Украины продолжается! Оставайтесь в укрытиях!" – заявили Воздушные силы.
Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщает о направлениях движения БпЛА в Одессу и Черноморск. Работают силы ПВО.
Обновлено 00:49. Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не снимать работу украинских защитников на Юге страны и оставаться в безопасности.
Обновлено 00:51. Силы обороны юга сообщают, что работа ПВО в Одессе продолжается.
Обновлено 00:53. Воздушная тревога продолжается только в Одесской области.
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