Вибухи біля Миколаєва сьогодні, 9 жовтня: ворог атакує місто

Вибухи в передмісті Миколаєва: атака БпЛА на місто
Сьогодні ввечері, 9 жовтня, росіяни вдалися до атаки на Україну за допомогою БпЛА. Так, в передмісті Миколаєва лунають вибухи, працюють сили ППО по цілях ворога.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Вибухи в Миколаєві сьогодні, 9 жовтня
Оновлено 23:07. Поблизу Миколаєва українські військові збивають ворожі безпілотники.
Оновлено 23:09. Наразі в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях оголошено повітряну тривогу. Триває небезпека удару БпЛА.
Нагадаємо, що російські війська сьогодні 9 жовтня обстрілювали місто Херсон. Внаслідок цього є поранені.
Також ми писали, що вибух у передмісті Миколаєва пролунав також і 7 жовтня. В області була оголошена повітряна тривога.