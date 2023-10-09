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Вибухи в передмісті Миколаєва: атака БпЛА на місто

9 жовтня 2023 23:05
оновлено: 23:19
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Інна Буряк
редактор
Вибухи біля Миколаєва сьогодні, 9 жовтня: ворог атакує місто
Дим після вибуху вночі в місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні ввечері, 9 жовтня, росіяни вдалися до атаки на Україну за допомогою БпЛА. Так, в передмісті Миколаєва лунають вибухи, працюють сили ППО по цілях ворога.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Вибухи в Миколаєві сьогодні, 9 жовтня

Оновлено 23:07. Поблизу Миколаєва українські військові збивають ворожі безпілотники.

Вибухи в Миколаєві
Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 23:09. Наразі в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях оголошено повітряну тривогу. Триває небезпека удару БпЛА.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні , 9 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що російські війська сьогодні 9 жовтня обстрілювали місто Херсон. Внаслідок цього є поранені.

Також ми писали, що вибух у передмісті Миколаєва пролунав також і 7 жовтня. В області була оголошена повітряна тривога.

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