Вибухи біля Миколаєва сьогодні, 9 жовтня: ворог атакує місто

Дим після вибуху вночі в місті. Фото: google.com

Сьогодні ввечері, 9 жовтня, росіяни вдалися до атаки на Україну за допомогою БпЛА. Так, в передмісті Миколаєва лунають вибухи, працюють сили ППО по цілях ворога.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Читайте також:

Вибухи в Миколаєві сьогодні, 9 жовтня

Оновлено 23:07. Поблизу Миколаєва українські військові збивають ворожі безпілотники.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 23:09. Наразі в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях оголошено повітряну тривогу. Триває небезпека удару БпЛА.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що російські війська сьогодні 9 жовтня обстрілювали місто Херсон. Внаслідок цього є поранені.

Також ми писали, що вибух у передмісті Миколаєва пролунав також і 7 жовтня. В області була оголошена повітряна тривога.