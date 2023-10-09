Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Взрывы в пригороде Николаева: атака БпЛА на город arrow

Взрывы в пригороде Николаева: атака БпЛА на город

9 октября 2023 23:05
обновлено: 23:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы возле Николаева сегодня, 9 октября: враг атакует город
Дым после взрыва ночью в городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня вечером, 9 октября, россияне прибегли к атаке на Украину с помощью БпЛА. Так, в пригороде Николаева раздаются взрывы, работают силы ПВО по целям врага.

Об этом сообщают Воздушные силы.

Читайте также:

Взрывы в Николаеве сегодня, 9 октября

Обновлено 23:07. Вблизи Николаева украинские военные сбивают вражеские беспилотники.

Взрывы в Николаеве
Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 23:09. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях объявлена воздушная тревога. Есть опасность удара БпЛА.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 9 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что российские войска сегодня 9 октября обстреливали город Херсон. В результате есть раненые.

Также мы писали, что взрыв в пригороде Николаева прогремел также и 7 октября. В области была объявлена воздушная тревога.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз