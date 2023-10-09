Взрывы возле Николаева сегодня, 9 октября: враг атакует город

Дым после взрыва ночью в городе. Фото: google.com

Сегодня вечером, 9 октября, россияне прибегли к атаке на Украину с помощью БпЛА. Так, в пригороде Николаева раздаются взрывы, работают силы ПВО по целям врага.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Взрывы в Николаеве сегодня, 9 октября

Обновлено 23:07. Вблизи Николаева украинские военные сбивают вражеские беспилотники.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 23:09. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях объявлена воздушная тревога. Есть опасность удара БпЛА.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что российские войска сегодня 9 октября обстреливали город Херсон. В результате есть раненые.

Также мы писали, что взрыв в пригороде Николаева прогремел также и 7 октября. В области была объявлена воздушная тревога.