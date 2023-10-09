Взрывы возле Николаева сегодня, 9 октября: враг атакует город

Взрывы в пригороде Николаева: атака БпЛА на город
9 октября 2023 23:05
обновлено: 23:19
Дым после взрыва ночью в городе. Фото: google.com
Сегодня вечером, 9 октября, россияне прибегли к атаке на Украину с помощью БпЛА. Так, в пригороде Николаева раздаются взрывы, работают силы ПВО по целям врага.
Об этом сообщают Воздушные силы.
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Взрывы в Николаеве сегодня, 9 октября
Обновлено 23:07. Вблизи Николаева украинские военные сбивают вражеские беспилотники.
Обновлено 23:09. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях объявлена воздушная тревога. Есть опасность удара БпЛА.
Напомним, что российские войска сегодня 9 октября обстреливали город Херсон. В результате есть раненые.
Также мы писали, что взрыв в пригороде Николаева прогремел также и 7 октября. В области была объявлена воздушная тревога.