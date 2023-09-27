Повітряна тривога шириться областями: які регіони в небезпеці
27 вересня 2023 04:42
оновлено: 04:48
Ракета злітає в небо. Фото: google.com
Небезпека швидко поширилась півднем України сьогодні вночі, 27 вересня. Повітряну тривогу, яка розпочалася о 4:35, оголосили в Миколаївській, Херсонській та інших областях.
Про це повідомляють Повітряні сили.
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Оновлено 04:44. Українські захисники попередили про активність авіації ворога на південно-східному напрямку.
"Загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів", — йдеться в повідомленні
Таким чином спершу "почервоніли" Запорізька й Донецька області, а пізніше через майже годину — Миколаївська й Херсонська.
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