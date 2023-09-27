Повітряна тривога шириться областями: які регіони в небезпеці

Ракета злітає в небо. Фото: google.com

Небезпека швидко поширилась півднем України сьогодні вночі, 27 вересня. Повітряну тривогу, яка розпочалася о 4:35, оголосили в Миколаївській, Херсонській та інших областях.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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"Загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів", — йдеться в повідомленні

Таким чином спершу "почервоніли" Запорізька й Донецька області, а пізніше через майже годину — Миколаївська й Херсонська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Джерело: t.me/kpszsu

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