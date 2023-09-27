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Повітряна тривога шириться областями: які регіони в небезпеці

27 вересня 2023 04:42
оновлено: 04:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога шириться областями: які регіони в небезпеці
Ракета злітає в небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Небезпека швидко поширилась півднем України сьогодні вночі, 27 вересня. Повітряну тривогу, яка розпочалася о 4:35, оголосили в Миколаївській, Херсонській та інших областях.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Оновлено 04:44. Українські захисники попередили про активність авіації ворога на південно-східному напрямку. 

"Загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів", — йдеться в повідомленні

Таким чином спершу "почервоніли" Запорізька й Донецька області, а пізніше через майже годину — Миколаївська й Херсонська.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні 27 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua
Попередження про небезпеку від Повітряних сил
Джерело: t.me/kpszsu

Оновлюється...

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