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Воздушная тревога распространяется по областям: какие регионы в опасности

27 сентября 2023 04:42
обновлено: 04:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога распространяется по областям: какие регионы в опасности
Ракета взлетает в небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Опасность быстро распространилась по югу Украины сегодня ночью, 27 сентября. Воздушная тревога, которая началась в 4:35, была объявлена в Николаевской, Херсонской и других областях.

Об этом сообщают Воздушные силы .

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Обновлено 04:44. Украинские защитники предупредили об активности авиации врага на юго-восточном направлении.

"Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов" , - говорится в сообщении

Таким образом, сначала "покраснели" Запорожская и Донецкая области, а позже спустя почти час — Николаевская и Херсонская.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня 27 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua
Предупреждение об опасности от Воздушных сил
Источник: t.me/kpszsu

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