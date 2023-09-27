Воздушная тревога распространяется по областям: какие регионы в опасности
27 сентября 2023 04:42
обновлено: 04:48
Ракета взлетает в небо. Фото: google.com
Опасность быстро распространилась по югу Украины сегодня ночью, 27 сентября. Воздушная тревога, которая началась в 4:35, была объявлена в Николаевской, Херсонской и других областях.
Об этом сообщают Воздушные силы .
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"Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов" , - говорится в сообщении
Таким образом, сначала "покраснели" Запорожская и Донецкая области, а позже спустя почти час — Николаевская и Херсонская.
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