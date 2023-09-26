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Росіяни скинули авіабомбу на медзаклад у Бериславі

26 вересня 2023 20:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росіяни скинули авіабомбу на медзаклад у Бериславі
Наслідки обстрілу Бериславського району 23 липня 2023 року. Фото: Поліція Херсонської області/Facebook
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Росіяни атакували медичний заклад у Бериславі, що на Херсонщині. Окупанти випустили керовану авіабомбу по будівлі.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

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Наслідки атаки

Внаслідок цього у лікарні було пошкоджено:

  • дах одного з відділень,
  • харчоблок,
  • пральню,
  • котельню,
  • гаражні,
  • господарчі та складські приміщення.

Наразі інформація щодо наслідків уточнюється.

обстріл Берислава
Скриншот допису

Обстріли Херсонщини 

Вчора ввечері, 25 вересня, окупанти завдали удару по Киселівці Херсонської області. Внаслідок атаки четверо людей поранені. 

Своєю чергою начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк наголосила, що окупанти здебільшого використовують повітряні атаки на Херсонщині. Ворог скидає осколкові боєприпаси в місцях скупчення людей. 

Нагадаємо, у Херсонській області триває евакуація людей. Щодня з Херсону виїжджають близько 100 людей

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