Россияне сбросили авиабомбу на медучреждение в Бериславе

Последствия обстрелов Бериславского района 23 июля 2023 года. Фото: Полиция Херсонской области/Facebook

Россияне атаковали медицинское учреждение в Бериславе Херсонской области. Оккупанты выпустили управляемую авиабомбу по зданию.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

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Последствия атаки

В результате в больнице были повреждены:

крыша одного из отделений,

пищеблок,

прачечная,

котельная,

гаражные,

хозяйственные и складские помещения.

Пока информация о последствиях уточняется.

Скриншот сообщения

Обстрелы Херсона

Вчера вечером, 25 сентября, оккупанты нанесли удар по Киселевке Херсонской области. В результате атаки четыре человека ранены.

В свою очередь глава объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подчеркнула, что оккупанты в основном используют воздушные атаки в Херсонской области. Враг сбрасывает осколочные боеприпасы на места скопления людей.

Напомним, в Херсонской области идет эвакуация людей. Ежедневно из Херсона выезжают около 100 человек.