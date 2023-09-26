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Россияне сбросили авиабомбу на медучреждение в Бериславе

26 сентября 2023 20:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россияне сбросили авиабомбу на медучреждение в Бериславе
Последствия обстрелов Бериславского района 23 июля 2023 года. Фото: Полиция Херсонской области/Facebook
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Россияне атаковали медицинское учреждение в Бериславе Херсонской области. Оккупанты выпустили управляемую авиабомбу по зданию.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

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Последствия атаки

В результате в больнице были повреждены:

  • крыша одного из отделений,
  • пищеблок,
  • прачечная,
  • котельная,
  • гаражные,
  • хозяйственные и складские помещения.

Пока информация о последствиях уточняется.

обстрел Берислава
Скриншот сообщения

Обстрелы Херсона

Вчера вечером, 25 сентября, оккупанты нанесли удар по Киселевке Херсонской области. В результате атаки четыре человека ранены.

В свою очередь глава объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подчеркнула, что оккупанты в основном используют воздушные атаки в Херсонской области. Враг сбрасывает осколочные боеприпасы на места скопления людей.

Напомним, в Херсонской области идет эвакуация людей. Ежедневно из Херсона выезжают около 100 человек.

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