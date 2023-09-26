Россияне сбросили авиабомбу на медучреждение в Бериславе
Россияне атаковали медицинское учреждение в Бериславе Херсонской области. Оккупанты выпустили управляемую авиабомбу по зданию.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.
Последствия атаки
В результате в больнице были повреждены:
- крыша одного из отделений,
- пищеблок,
- прачечная,
- котельная,
- гаражные,
- хозяйственные и складские помещения.
Пока информация о последствиях уточняется.
Обстрелы Херсона
Вчера вечером, 25 сентября, оккупанты нанесли удар по Киселевке Херсонской области. В результате атаки четыре человека ранены.
В свою очередь глава объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подчеркнула, что оккупанты в основном используют воздушные атаки в Херсонской области. Враг сбрасывает осколочные боеприпасы на места скопления людей.
Напомним, в Херсонской области идет эвакуация людей. Ежедневно из Херсона выезжают около 100 человек.