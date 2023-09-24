У Херсонській ОВА розповіли, скільки людей щодня виїжджають з міста
У Херсонській області триває евакуація людей. Щодня з міста виїжджають близько 100 людей.
Про це повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону.
Евакуація з Херсону
Толоконніков розповів, що безкоштовною евакуацією за останні чотири дні також скористалися 26 дітей.
"Ми продовжуємо закликати евакуюватися — є куди їхати, є шелтери, є можливості знайти людям безкоштовне житло в більш безпечних регіонах, виплати будуть. Тим паче зараз йде обов'язкова евакуація з дітьми", — сказав речник Херсонської ОВА.
Нагадаємо, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив про рішення обов'язкової евакуації сімей із дітьми з населених пунктів області, які перебувають під постійним обстрілом ворога. Також він розповів про зміни в тривалості комендантської години та про підготовку до атак РФ в осінньо-зимовий період.
Також ми писали, що у суботу, 23 вересня, російські терористи вкотре обстріляли Херсон. Через ворожу атаку загинула жінка, також поранено чоловіка.
Додамо, у ніч проти 21 вересня росіяни накрили вогнем житлові квартали Херсона. Внаслідок атаки двоє людей загинули та як мінімум п'ятеро — поранені.