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Окупанти скинули авіабомби на Херсонщину: є загиблі та поранені

21 вересня 2023 19:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Окупанти скинули авіабомби на Херсонщину: є загиблі та поранені
Наслідки російських обстрілів на Херсонщині. Фото: Олександр Прокудін
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 21 вересня, російські окупанти продовжували обстрілювати населені пункти Херсонської області. Внаслідок цього є загиблі.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Зазначається, що близько 11:45 росіяни завдали авіаудару по селу Тягинка, що в Бериславському районі. Внаслідок цього було зруйновано та пошкоджено приватні будинки та споруди господарського призначення. 

Також о 12:00 армія РФ атакувала село Львове цього ж району. Через цей обстріл було вбито місцеву жительку.

"Армія РФ скинула 4 керованих авіабомби на Львове. Внаслідок удару тяжкі травми отримала 63-річна місцева жителька. Медики, які приїхали на допомогу, лише констатували смерть жінки", — зазначив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

обстріли Херсонщини
Наслідки російських обстрілів. Фото: Олександр Прокудін

Крім того, окупанти обстріляли Дар’ївську громаду. Вони влучили у приватний будинок, загинув господар.

обстріли Херсонщини
Наслідки російських обстрілів. Фото: Олександр Прокудін

"Ворог завдав серію ударів і по Білозерській громаді. Попередньо, з реактивних систем залпового вогню. Від обстрілу окупаційних військ РФ постраждала родина: чоловік загинув, його дружину та матір госпіталізували", — додали у повідомленні.

Скільки людей загинуло та постраждало

Зазначається, що станом на 16:30 було відомо про шестеро загиблих мирних жителів, ще дев'ятеро зазнали поранень. 

Наслідки атак

Своєю чергою голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін показав наслідки сьогоднішніх атак по регіону. 

Він додав, що ворог обстріляв й Одрадокам’янку та Миколаївку. На щастя, жертв там немає. 

обстріли Херсонщини
Наслідки російських обстрілів. Фото: Олександр Прокудін
обстріли Херсонщини
Наслідки російських обстрілів. Фото: Олександр Прокудін
обстріли Херсонщини
Наслідки російських обстрілів. Фото: Олександр Прокудін

Нагадаємо, у ніч проти 21 вересня росіяни накрили вогнем житлові квартали Херсона. Внаслідок атаки двоє людей загинули та як мінімум п'ятеро — поранені.

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