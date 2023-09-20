Втрати окупантів на 20 вересня: оновлені дані Генштабу

Українські військові стріляють із "Граду". Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

За минулу добу Збройні сили України ліквідували приблизно 520 російських окупантів. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи та БпЛА.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Упродовж минулої доби окупаційна армія зменшилася на 520 людей.

Окрім цього, загарбники втратили сім танків, 17 бронемашин, 34 артилерійські системи, одну РСЗВ, 37 БпЛА та іншої техніки.

Загальні втрати окупантів за час війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати російського військового контингенту такі:

особового складу — близько 273 980 (+520) осіб;

танків — 4 635 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин — 8 868 (+17) одиниць;

артилерійських систем — 6 096 (+34) одиниць;

РСЗВ — 779 (+1) одиниць;

засобів ППО — 526 (+0) одиниць;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 821 (+37) одиниць;

крилатих ракет — 1 479 (+0) одиниць;

кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 8 633 (+32) одиниць;

спеціальної техніки — 906 (+3).

Втрати окупантів станом на 20 вересня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що росіяни зазнають колосальних втрат на заході Запорізької області. Лише за 18 вересня РФ втратила 313 осіб. Окупанти вже готуються до втечі.

Також ми писали, що в ISW пояснили головні переваги України у війні з РФ.