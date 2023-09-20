Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Втрати окупантів на 20 вересня: оновлені дані Генштабу arrow

Втрати окупантів на 20 вересня: оновлені дані Генштабу

20 вересня 2023 08:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Втрати окупантів на 20 вересня: оновлені дані Генштабу
Українські військові стріляють із "Граду". Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За минулу добу Збройні сили України ліквідували приблизно 520 російських окупантів. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи та БпЛА.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ

Читайте також:

Ліквідовані окупанти за попередню добу

Упродовж минулої доби окупаційна армія зменшилася на 520 людей. 

Окрім цього, загарбники втратили сім танків, 17 бронемашин, 34 артилерійські системи, одну РСЗВ, 37 БпЛА та іншої техніки.

Загальні втрати окупантів за час війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати російського військового контингенту такі:

  • особового складу — близько 273 980 (+520) осіб;
  • танків — 4 635 (+7) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 8 868 (+17)  одиниць;
  • артилерійських систем — 6 096 (+34) одиниць;
  • РСЗВ — 779 (+1) одиниць;
  • засобів ППО — 526 (+0) одиниць;
  • літаків — 315 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 821 (+37) одиниць;
  • крилатих ракет — 1 479 (+0) одиниць;
  • кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн —  8 633 (+32) одиниць;
  • спеціальної техніки — 906 (+3).
втрати окупантів на 20 вересня
Втрати окупантів станом на 20 вересня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що росіяни зазнають колосальних втрат на заході Запорізької області. Лише за 18 вересня РФ втратила 313 осіб. Окупанти вже готуються до втечі. 

Також ми писали, що в ISW пояснили головні переваги України у війні з РФ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз