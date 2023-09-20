Контрнаступ ЗСУ та удари по ворогу: звіт Генштабу на ранок 20 вересня

Українські військовослужбовці їдуть на САУ "Гепард". Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Сили оборони продовжують штурмові дії поблизу Бахмута Донецької області та на Мелітопольському напрямку. Окрім того, українські військові завдають точних ударів по ворогу та мінусують їхню техніку та особовий склад.

Про це йдеться в ранковому звіті Генштабу ЗСУ 20 вересня.

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Удари ЗСУ по окупантах

У Генштабі розповіли, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала одного удару по пункту управління, 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ уражено:

три пункти управління,

зенітно-ракетний комплекс,

дев'ять артилерійських засобів,

один склад боєприпасів,

станцію РЕБ противника

Український танк на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Обстріли України

"Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів", — кажуть у військовому відомстві.

Так, сьогодні вночі загарбники атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

"Протягом минулої доби відбулося 24 бойових зіткнення. Ворог завдав дев'ять ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах", — йдеться у повідомленні.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської області.

Ситуація на оперативних напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Ягідного Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіху не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Українські військові на фронті. Фото: 92 ОШБР

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці.

На Запорізькому напрямку атаки ворога в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

Ранковий звіт Генштабу 20 вересня. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що росіяни зазнають колосальних втрат на заході Запорізької області. Лише за 18 вересня РФ втратила 313 осіб. Окупанти вже готуються до втечі.

Також ми писали, що в ISW пояснили головні переваги України у війні з РФ.