Контрнаступление ВСУ и удары по врагу: отчет Генштаба на утро 20 сентября

Украинские военнослужащие едут на САУ "Гепард". Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Силы обороны продолжают штурмовые действия вблизи Бахмута Донецкой области и на Мелитопольском направлении. Кроме того, украинские военные наносят точные удары по врагу и минусуют их технику и личный состав.

Об этом говорится в утреннем отчете Генштаба ВСУ 20 сентября.

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В Генштабе рассказали, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла один удар по пункту управления, 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражено:

три пункта управления,

зенитно-ракетный комплекс,

девять артиллерийских средств,

один склад боеприпасов,

станцию РЭБ противника

Украинский танк на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Обстрелы Украины

"Российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право, совершают обстрелы не только по позициям украинских войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей", — говорят в военном ведомстве.

Так, сегодня ночью захватчики атаковали Украину 24 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

"За прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения. Враг нанес девять ракетных и 79 авиационных ударов, совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам", — говорится в сообщении.

Авиационные удары получили населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской области.

Ситуация на оперативных направлениях

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе Ягодного Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успеха не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинские военные на фронте. Фото: 92 ОШБР

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам потерь в живой силе и технике.

На Запорожском направлении атаки врага в районах Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы снабжения и наносить успешное поражение по тылам противника.

Утренний отчет Генштаба 20 сентября. Фото: скриншот

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) заявили, что россияне несут колоссальные потери на западе Запорожской области. Только за 18 сентября РФ потеряла 313 человек. Оккупанты уже готовятся к бегству.

Также мы писали, что в ISW объяснили главные преимущества Украины в войне с РФ.