Потери оккупантов на 20 сентября: обновленные данные Генштаба
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 520 российских оккупантов. К тому же, противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы и БпЛА.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Ликвидированные оккупанты за предыдущие сутки
За прошедшие сутки оккупационная армия уменьшилась на 520 человек.
Кроме того, захватчики потеряли семь танков, 17 бронемашин, 34 артиллерийские системы, одну РСЗО, 37 БпЛА и другой техники.
Общие потери оккупантов за время войны
С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:
- личного состава — около 273 980 (+520) человек;
- танков — 4 635 (+7) единиц;
- боевых бронированных машин — 8 868 (+17) единиц;
- артиллерийских систем — 6 096 (+34) единиц;
- РСЗО — 779 (+1) единиц;
- средств ПВО — 526 (+0) единиц;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 316 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 821 (+37) единиц;
- крылатых ракет — 1479 (+0) единиц;
- кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 8 633 (+32) единиц;
- специальной техники — 906 (+3).
Напомним, в Институте изучения войны (ISW) заявили, что россияне несут колоссальные потери на западе Запорожской области. Только за 18 сентября РФ потеряла 313 человек. Оккупанты уже готовятся к бегству.
Также мы писали, что в ISW объяснили главные преимущества Украины в войне с РФ.