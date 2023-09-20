Потери оккупантов на 20 сентября: обновленные данные Генштаба

Украинские военные стреляют из "Града". Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 520 российских оккупантов. К тому же, противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы и БпЛА.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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За прошедшие сутки оккупационная армия уменьшилась на 520 человек.

Кроме того, захватчики потеряли семь танков, 17 бронемашин, 34 артиллерийские системы, одну РСЗО, 37 БпЛА и другой техники.

Общие потери оккупантов за время войны

С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:

личного состава — около 273 980 (+520) человек;

танков — 4 635 (+7) единиц;

боевых бронированных машин — 8 868 (+17) единиц;

артиллерийских систем — 6 096 (+34) единиц;

РСЗО — 779 (+1) единиц;

средств ПВО — 526 (+0) единиц;

самолетов — 315 (+0) единиц;

вертолетов — 316 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 821 (+37) единиц;

крылатых ракет — 1479 (+0) единиц;

кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 8 633 (+32) единиц;

специальной техники — 906 (+3).

Потери окупантов по состоянию на 20 сентября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) заявили, что россияне несут колоссальные потери на западе Запорожской области. Только за 18 сентября РФ потеряла 313 человек. Оккупанты уже готовятся к бегству.

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