Оккупанты сбросили авиабомбы на Херсонскую область: есть погибшие и раненые
Сегодня, 21 сентября, российские оккупанты продолжали обстреливать населенные пункты Херсонской области. В результате есть погибшие.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Террористические действия оккупантов
Отмечается, что около 11:45 россияне нанесли авиаудар по селу Тягинка в Бериславском районе. В результате были разрушены и повреждены частные дома и сооружения хозяйственного назначения.
Также в 12:00 армия РФ атаковала деревню Львове этого же района. Из-за этого обстрела была убита местная жительница.
"Армия РФ сбросила 4 управляемых авиабомбы на Львове. В результате удара тяжелые травмы получила 63-летняя местная жительница. Медики, которые приехали на помощь, лишь констатировали смерть женщины", — отметил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Кроме того, оккупанты обстреляли Дарьевскую общину. Они попали в частный дом, погиб хозяин.
"Враг нанес серию ударов и по Белозерской общине. Предварительно из реактивных систем залпового огня. От обстрела оккупационных войск РФ пострадала семья: муж погиб, его жену и мать госпитализировали", — добавили в сообщении.
Сколько человек погибло и пострадало
Отмечается, что по состоянию на 16:30 было известно о шестерых погибших мирных жителях, еще девять получили ранения.
Последствия атак
В свою очередь глава Херсонской ОВА Александр Прокудин показал последствия сегодняшних атак по региону.
Он добавил, что враг обстрелял и Одрадокаменку и Николаевку. К счастью, жертв там нет.
Напомним, в ночь на 21 сентября россияне накрыли огнем жилые кварталы Херсона. В результате атаки два человека погибли и как минимум пять — ранены.