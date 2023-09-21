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Оккупанты сбросили авиабомбы на Херсонскую область: есть погибшие и раненые

21 сентября 2023 19:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Оккупанты сбросили авиабомбы на Херсонскую область: есть погибшие и раненые
Последствия российских обстрелов в Херсонской области. Фото: Александр Прокудин
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 21 сентября, российские оккупанты продолжали обстреливать населенные пункты Херсонской области. В результате есть погибшие.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Отмечается, что около 11:45 россияне нанесли авиаудар по селу Тягинка в Бериславском районе. В результате были разрушены и повреждены частные дома и сооружения хозяйственного назначения.

Также в 12:00 армия РФ атаковала деревню Львове этого же района. Из-за этого обстрела была убита местная жительница.

"Армия РФ сбросила 4 управляемых авиабомбы на Львове. В результате удара тяжелые травмы получила 63-летняя местная жительница. Медики, которые приехали на помощь, лишь констатировали смерть женщины", — отметил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

обстрелы Херсонщины
Последствия российских обстрелов. Фото: Александр Прокудин

Кроме того, оккупанты обстреляли Дарьевскую общину. Они попали в частный дом, погиб хозяин.

обстрелы Херсонщины
Последствия российских обстрелов. Фото: Александр Прокудин

"Враг нанес серию ударов и по Белозерской общине. Предварительно из реактивных систем залпового огня. От обстрела оккупационных войск РФ пострадала семья: муж погиб, его жену и мать госпитализировали", — добавили в сообщении.

Сколько человек погибло и пострадало

Отмечается, что по состоянию на 16:30 было известно о шестерых погибших мирных жителях, еще девять получили ранения.

Последствия атак

В свою очередь глава Херсонской ОВА Александр Прокудин показал последствия сегодняшних атак по региону.

Он добавил, что враг обстрелял и Одрадокаменку и Николаевку. К счастью, жертв там нет.

обстрелы Херсонщины
Последствия российских обстрелов. Фото: Александр Прокудин
обстрелы Херсонщины
Последствия российских обстрелов. Фото: Александр Прокудин
обстрелы Херсонщины
Последствия российских обстрелов. Фото: Александр Прокудин

Напомним, в ночь на 21 сентября россияне накрыли огнем жилые кварталы Херсона. В результате атаки два человека погибли и как минимум пять — ранены.

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