В Херсонской ОВА рассказали, сколько людей ежедневно выезжают из города

Эвакуация в Херсоне. Фото: "Суспільне Херсон"

В Херсонской области продолжается эвакуация людей. Каждый день из города выезжают около 100 человек.

Об этом сообщил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона.

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Толоконников рассказал, что бесплатной эвакуацией за последние четыре дня также воспользовались 26 детей.

"Мы продолжаем призывать эвакуироваться — есть куда ехать, есть шелтеры, есть возможности найти людям бесплатное жилье в более безопасных регионах, выплаты будут. Тем более сейчас идет обязательная эвакуация с детьми", — сказал спикер Херсонской ОВА.

Напомним, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил о решении обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов области, находящихся под постоянным обстрелом врага. Также он рассказал об изменениях в продолжительности комендантского часа и подготовке к атакам РФ в осенне-зимний период.

Также мы писали, что в субботу, 23 сентября, российские террористы в очередной раз обстреляли Херсон. Из-за вражеской атаки погибла женщина, также ранен мужчина.

Добавим, в ночь на 21 сентября россияне накрыли огнем жилые кварталы Херсона. В результате атаки два человека погибли и как минимум пять — ранены.