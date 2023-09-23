Росіяни знову обстріляли Херсон: загинула жінка

Наслідки обстрілу Херсонщини 21 вересня 2023 року. Фото: Олександр Прокудін/Telegram

У суботу, 23 вересня, російські терористи вкотре обстріляли Херсон. Через ворожу атаку загинула жінка, також поранено чоловіка.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

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За словами Олександра Прокудіна, ворожий російський снаряд забрав життя 65-річної жінки. У момент обстрілу вона перебувала на власному подвір'ї.

Також було поранено 27-річного чоловіка. Медики надали потерпілому необхідну допомогу, він лікуватиметься амбулаторно.

Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 21 вересня росіяни накрили вогнем житлові квартали Херсона. Внаслідок атаки двоє людей загинули та як мінімум п'ятеро — поранені.

Також російські терористи 21 вересня продовжували обстрілювати населені пункти Херсонської області вдень. Внаслідок цього є загиблі.