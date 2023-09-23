Росіяни знову обстріляли Херсон: загинула жінка
У суботу, 23 вересня, російські терористи вкотре обстріляли Херсон. Через ворожу атаку загинула жінка, також поранено чоловіка.
Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.
Росіяни обстріляли Херсон 23 вересня
За словами Олександра Прокудіна, ворожий російський снаряд забрав життя 65-річної жінки. У момент обстрілу вона перебувала на власному подвір'ї.
Також було поранено 27-річного чоловіка. Медики надали потерпілому необхідну допомогу, він лікуватиметься амбулаторно.
Нагадаємо, у ніч проти 21 вересня росіяни накрили вогнем житлові квартали Херсона. Внаслідок атаки двоє людей загинули та як мінімум п'ятеро — поранені.
Також російські терористи 21 вересня продовжували обстрілювати населені пункти Херсонської області вдень. Внаслідок цього є загиблі.