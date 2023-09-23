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Россияне снова обстреляли Херсон: погибла женщина

23 сентября 2023 17:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне снова обстреляли Херсон: погибла женщина
Последствия обстрела Херсона 21 сентября 2023 года. Фото: Александр Прокудин\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В субботу, 23 сентября, российские террористы в очередной раз обстреляли Херсон. Из-за вражеской атаки погибла женщина, также ранен мужчина.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

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По словам Александра Прокудина, вражеский российский снаряд унес жизнь 65-летней женщины. В момент обстрела она находилась на собственном дворе.

Также был ранен 27-летний мужчина. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, он будет лечиться амбулаторно.

Россияне обстреляли Херсон
Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 21 сентября россияне накрыли огнем жилые кварталы Херсона. В результате атаки два человека погибли, как минимум пять — ранены.

Также российские террористы 21 сентября продолжали обстреливать населенные пункты Херсонской области днем. В результате есть погибшие.

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