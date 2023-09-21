Нічний обстріл України: сили ППО назвали кількість ракет, які збили сьогодні вночі

Робота ППО в місті. Фото: Reuters

Уночі 21 вересня близько 03:40 російські окупанти випустили по Україні 43 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Силам ППО вдалося знищити 36 із них.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Читайте також:

Скільки ракет знищили сили ППО вночі 21 вересня

У відомстві розповіли, що усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із десяти літаків стратегічної авіації Т-95мс з району західніше Енгельса.

"Ракети запускали у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту", — йдеться у повідомленні.

В результаті сили ППО знищили 36 ворожих крилатих ракет.

Нагадаємо, 21 вересня у Києві було чути вибухи. Сили ППО збили всі ворожі ракети над столицею, проте внаслідок падіння уламків є ушкодження у Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Святошинському районах столиці. Постраждало семеро людей.

Також окупанти вдарили і по Черкасах. Силам ППО теж вдалося знищити повітряні ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків постраждав готель, де перебували люди. Відтак, постраждали дев'ятеро осіб.

А голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про приліт по промисловому об'єкту області та в приватну двоповерхову будівлю. Постраждалих немає.

Окрім того, під вогнем опинився Херсон та Рівненська область.