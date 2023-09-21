Кількість жертв зросла: у ДСНС розповіли про наслідки атаки Черкас

Наслідки обстрілу Черкас. Фото: t.me/dsns_telegram

Внаслідок ракетного удару по Черкасах 21 вересня зруйнована будівля готелю. Постраждали дев'ятеро осіб, ще 13 евакуювали.

Про це повідомили Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

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Рятувальники розповіли, що внаслідок ракетного обстрілу Черкас у місті повністю зруйнована будівля готелю, де за попередніми даними перебувало близько 23 людей. В результаті виникла пожежа, а також загорання торгівельних павільйонів на ринку.

Наразі відомо, що постраждало дев'ятеро осіб та 13 евакуйовано. З-під завалів врятовано одну людину.

Наслідки обстрілу Черкас. Фото: t.me/dsns_telegram

Наслідки обстрілу Черкас. Фото: t.me/dsns_telegram

"Пожежу торговельних павільйонів ліквідовано на площі 750 кв.м. Продовжується гасіння незначних осередків під завалами готелю. Тривають пошуково-рятувальні роботи", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Черкас. Фото: t.me/dsns_telegram

Нагадаємо, 21 вересня росіяни вдарили ракетами по Черкасах. Силам ППО вдалося знищити повітряні ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків постраждав об’єкт соціальної інфраструктури у центральній частині міста.