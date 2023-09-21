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Число жертв возросло: в ГСЧС рассказали о последствиях атаки Черкасс

21 сентября 2023 10:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Число жертв возросло: в ГСЧС рассказали о последствиях атаки Черкасс
Последствия обстрела Черкасс. Фото: t.me/dsns_telegram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате ракетного удара по Черкассам 21 сентября разрушено здание гостиницы. Пострадали девять человек, еще 13 эвакуировали.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Спасатели рассказали, что в результате ракетных обстрелов Черкасс в городе полностью разрушено здание отеля, где по предварительным данным находились около 23 человек. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке.

Известно, что пострадали девять человек и 13 эвакуированы. Из-под завалов спасен один человек.

обстрелы Черкасс 21 сентября
Последствия обстрела Черкасс. Фото: t.me/dsns_telegram
обстрелы Черкасс 21 сентября
Последствия обстрела Черкасс. Фото: t.me/dsns_telegram

"Пожар торговых павильонов ликвидирован на площади 750 кв.м. Продолжается тушение незначительных очагов под завалами гостиницы. Продолжаются поисково-спасательные работы", — говорится в сообщении.

обстрелы Черкасс 21 сентября
Последствия обстрела Черкасс. Фото: t.me/dsns_telegram

Напомним, 21 сентября россияне ударили ракетами по Черкассам. Силам ПВО удалось уничтожить воздушные враждебные цели, однако в результате падения обломков пострадал объект социальной инфраструктуры в центральной части города.

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